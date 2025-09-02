Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty reagiert am Mittwochabend positiv

Blick auf Ulta Beauty-Kurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 533,22 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 533,22 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 539,00 USD. Bei 535,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 139.300 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 539,00 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 42,05 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,29 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

