Um Millionen reicher

Das Online-Portal Reddit konnte vergangenen Monat ein starkes Debüt an der US-Börse NYSE feiern. Über den zunächst guten Lauf der Aktien konnten sich insbesondere relevante Investoren wie einige Führungskräfte des Unternehmens, aber auch OpenAI-CEO Sam Altman, Tencent & Co. freuen.

Starkes IPO für Reddit

Am 21. März war es endlich so weit: Der mit Spannung erwartete Börsengang des Online-Portals Reddit wurde vollzogen. Während der Ausgabepreis für die Aktien zuvor bei 34 US-Dollar gelegen hatte, wurde der Erstkurs an der New York Stock Exchange (NYSE) schließlich bei 47 US-Dollar festgestellt. Investoren der ersten Stunde konnten sich somit über Zeichnungsgewinne von mehr als 38 Prozent freuen. Den ersten Handelstag beendeten die Papiere letztlich bei 50,50 US-Dollar. Reddit-Aktionäre, die schon zum Börsengang eingestiegen waren, erzielten damit ein stolzes Plus von rund 48 Prozent. Im Rahmen des Börsengangs wurde damit eine Bewertung von rund 6,4 Milliarden US-Dollar erzielt.

Profiteure des Börsengangs

Der fulminante Börsenstart kam einigen Investoren sehr zugute - Reddit-Führungskräfte, Sam Altman, Tencent und weitere Investoren profitieren, auch wenn sie inzwischen aufgrund der zuletzt eher schwachen Börsenperformance wieder einige Einbußen hinnehmen mussten. So hält etwa Steve Huffman, Vorstandsvorsitzender des Online-Portals, knapp 61,8 Millionen Aktien. Nach den ersten Handelstagen des Unternehmens, dessen Aktien zuletzt 46,95 US-Dollar pro Titel wert waren, ist Huffman dadurch nun um rund 800 Millionen US-Dollar reicher. Jennifer Wong, CIO von Reddit, besitzt 1,6 Millionen Aktien und hat damit bislang etwa 20,7 Millionen US-Dollar verdient, während CFO Drew Vollero mit seinen 229.000 Aktien ein Plus von knapp drei Millionen US-Dollar verzeichnen kann (Stand: Schlusskurs vom 3. April 2024).

In den Reihen der Investoren des Online-Portals finden sich auch bekannte Gesichter wie etwa OpenAI-CEO Sam Altman wieder. Altman nennt rund 12,2 Millionen Reddit-Aktien sein Eigen, die mittlerweile etwa 158 Millionen US-Dollar mehr wert sind. Wie MarketWatch berichtet, besitzen mit Tencent verbundene Unternehmen außerdem etwa 15,4 Millionen Aktien und sind nun um rund 200 Millionen US-Dollar reicher. Mit rund 42 Millionen Titeln im Besitz - 26,5 Prozent der nach dem Angebot ausstehenden Aktien - ist Advance Magazine Publishers laut MarketWatch der größte externe Reddit-Aktionär. Der Eigentümer von Conde Nast kann sich bisher über einen Wertzuwachs von etwa 544 Millionen US-Dollar freuen (Stand: Schlusskurs vom 3. April 2024).

Skeptische Stimmen mehren sich

Inwiefern sich diese Beträge jedoch weiterhin erhöhen werden, bleibt abzuwarten, denn Experten zufolge sei fraglich, ob Reddit seine recht starke Anfangsperformance auch halten kann. So erinnerte etwa Thomas Smale, CEO des M&A-Beratungsunternehmens FE International, daran, dass Reddit ein Rentabilitätsproblem habe. "Angesichts der knapperen Liquidität und der höheren Kapitalkosten priorisieren Investoren zunehmend Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und klaren Wegen zur Rentabilität", wie MarketWatch aus einer Mitteilung zitiert.

Auch die Entwicklung des Aktienkurses deutet darauf hin, dass die Anfangseuphorie womöglich schon vorbei sein könnte. Denn nachdem der Kurs zeitweise bis auf fast 75 US-Dollar ansteigen konnte - ein Plus von mehr als 120 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis - ging es zuletzt wieder klar bergab. So vergünstigten sich Reddit-Aktien kürzlich bis auf 44,00 US-Dollar.

Skeptische Stimmen werden lauter, auch immer mehr Shortseller nehmen das Papier ins Visier. So stufte Analyst Andrew Freedman von Hedgeye Risk Management die Aktie in seinem jüngsten Report als "Short-Idee" ein. Eine überaus kritische Stimme stammt daneben von David Trainer, CEO des Analysehauses New Constructs. Ihm zufolge sei die Bewertung von Reddit viel zu hoch, der Börsengang des Unternehmens markiere die Rückkehr des "Schrott-Börsengangs".

Investoren sollten das Online-Portal sowie dessen Aktien also im Auge behalten und sich nicht auf konstante Gewinne verlassen, geht es nach den Analysten.



