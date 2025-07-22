Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die ad pepper media International-Aktie

Depotänderung

So entwickelte sich die ad pepper media International-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 20.08.2025 bei ad pepper media International. Am 21.08.2025 wurde die Transaktion bekannt. Für einen Preis von jeweils 2,70 EUR verkaufte ad pepper media International-in enger Beziehung Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG am 20.08.2025 336.463 Anteilsscheine. Die ad pepper media International-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 3,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von ad pepper media International nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 12,00 Prozent auf 3,92 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 1.120 ad pepper media International-Aktien. Der ad pepper media International-Wert wird an der Börse aktuell auf 86,41 Mio. Euro beziffert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 24.271.272.

Vor dem KELMAR Telefonbuchverlag GmbH-Handel sorgte zuletzt am 20.08.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. ad pepper media International-in enger Beziehung KELMAR Telefonbuchverlag GmbH warf 11.615 Aktien für je 2,70 EUR aus dem Depot.

Redaktion finanzen.net