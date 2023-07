Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die publity-Aktie

DD-Meldung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der publity-Aktie.

Am 17.07.2023 wurden bei publity Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. publity meldete den Insiderdeal am 19.07.2023. Im Portfolio von publity-in enger Beziehung NEON EQUITY AG kam es am 17.07.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 250 Aktien zu jeweils 20,50 EUR hinzu. Die publity-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 19,65 EUR an der Tafel.

Im FSE-Handel kam die publity-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 19,75 EUR. publity erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,97 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 14.876.500 Wertpapiere.

Zuvor meldete publity, dass NEON EQUITY AG am 14.07.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 1.006 Aktien zu je 20,21 EUR.

Redaktion finanzen.net