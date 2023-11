Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die Instone Real Estate Group-Aktie

Insidertrade bei Instone Real Estate Group

So änderte ein Insider seinen Anteil an Instone Real Estate Group.

Am 16.11.2023 wurden bei Instone Real Estate Group Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Handel wurde am 20.11.2023 gemeldet. 1.445 Instone Real Estate Group-Aktien für jeweils 6,29 EUR kaufte am 16.11.2023 Dreyfus, David, Vorstand. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Instone Real Estate Group-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 6,73 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Instone Real Estate Group zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 6,44 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 600 Instone Real Estate Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von Instone Real Estate Group beziffert sich unterdessen auf 282,46 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 43.322.540 Aktien frei am Markt gehandelt.

Davor tätigte Dreyfus, David am 09.11.2023 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Dreyfus, David mit 1.779 Instone Real Estate Group-Aktien zu jeweils 5,69 EUR ein.

Redaktion finanzen.net