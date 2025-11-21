DAX23.117 -0,7%Est505.507 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1504 -0,2%Öl62,30 -1,4%Gold4.038 -1,0%
Umfrage: Mehrheit sieht zu große AfD-Nähe zu Russland

21.11.25 11:57 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Bevölkerung sieht einer Umfrage zufolge eine zu große Nähe der AfD zur russischen Führung. Mehr als die Hälfte der für das ZDF-"Politbarometer" Befragten (62 Prozent) sind dieser Meinung. Gut ein Viertel (28 Prozent) sieht das anders.

Von den befragten AfD-Wählerinnen und Wählern hält nur ein kleiner Teil das Verhältnis zu Russland für problematisch: Nur 10 Prozent finden, dass die Partei Moskau zu nahe steht, wie die Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen ergab. 87 Prozent verneinen das.

Russland-Reise sorgte auch parteiintern für Ärger

Unter anderem die Reise einiger AfD-Bundestagsabgeordneter in den russischen Schwarzmeer-Kurort Sotschi zu einem Symposium hatte die Diskussion über Verbindungen zwischen AfD-Vertretern und Russland neu entfacht. Die Reise, hinter die sich die Bundestagsfraktion gestellt hatte, sorgte auch innerhalb der Partei für Ärger - und für scharfe Kritik bei anderen Parteien.

CSU-Generalsekretär Martin Huber warf der AfD vor, "Landesverrat" zu begehen und ein "Sprachrohr Moskaus" zu sein. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hatte gesagt, die AfD-Politiker machten sich mit ihrer Reise in den "Terrorstaat" Russland bewusst zum Instrument im hybriden Krieg gegen Deutschland und Europa./skc/DP/mis