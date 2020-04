Nach Aufhebung des Lockdowns: Hälfte der Deutschen zweifelt an rascher ökonomischer Erholung

Lediglich jeder Dritte (36 Prozent) sieht Chancen auf eine rasche ökonomische Erholung, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergab.

Noch weniger glauben die Menschen in den von der COVID-19-Pandemie besonders stark betroffenen Ländern an einen raschen Aufschwung. In Spanien zweifeln daran 76 Prozent, in Frankreich 72 Prozent, in Italien 68 Prozent und in Großbritannien 67 Prozent. Anders ist es in den asiatischen Ländern Vietnam (80 Prozent), China (68 Prozent) und Indien (63 Prozent), in denen große Mehrheiten von einem schnellen Wiedererstarken ihrer Wirtschaft nach der Corona-Krise überzeugt sind.

In den USA sind die Menschen in dieser Frage sehr gespalten: Während fast die Hälfte aller Befragten (49 Prozent) nicht an eine schnelle Erholung glaubt, äußern sich 43 Prozent diesbezüglich eher optimistisch. Für die Erhebung wurden vom 9. bis 12. April 28.000 Erwachsene online befragt.

BERLIN (Dow Jones)

