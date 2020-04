Mitten in der Corona- und Airline-Krise: Amazons Fluggesellschaft stellt in Deutschland offenbar ein

Fast unbemerkt hat Amazon eine der größten Frachtfluglinien der Welt aufgebaut. Laut Stellenausschreibungen plant die Frachtairline des Onlinehandelsgiganten jetzt auch in Deutschland aktiver zu werden als bisher. Für den Flughafen Leipzig/Halle ist dafür eine neue Luftfrachthalle mit rund 200 Mitarbeitern geplant. Hierfür soll im Südteil des Flughafengeländes neben dem bereits bestehenden World Cargo Centers eine rund 20.000 Quadratmeter große Frachthalle entstehen, wie aus einer Meldung des Flughafens hervorgeht.

Die Expansion geht weiter

Bereits seit März 2015 arbeitet Amazon an seinem Vorhaben, eine eigene Frachtfluglinie aufzubauen. Viele Experten sahen dieses Vorhaben kritisch, da eine Fluggesellschaft mit hohen Anlaufkosten und vielen Betriebsrisiken ein extrem teures und riskantes Vorhaben ist. Doch Milliardär Jeff Bezos belehrte seine Kritiker eines Besseren.

Innerhalb von nur drei Jahren stellte Amazon eine Flotte von 40 Maschinen auf die Beine. Bis 2021 sollen 70 Frachter durch die USA fliegen und 2.000 Mitarbeiter am Hauptstandort, dem Flughafen von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio, arbeiten. Nun rückt auch Europa immer weiter ins Visier des Onlinehändlers. Neben dem Frachtflughafen Leipzig/Halle soll auch Köln/Bonn ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Amazon werden, wie eine Logistikexpertin gegenüber der Welt erklärte.

Die DHL-Tochter gerät zunehmend unter Druck

Bisher ließ Amazon die Frachtflüge von der DHL-Tochter European Air Transport Leipzig durchführen und auch die Bodenabfertigung überließen die Amerikaner einem Dienstleister. Die neuen Stellenausschreibungen lassen aber vermuten, dass der Konzern die Bodenarbeit in Zukunft selbst übernehmen wird.

Die Expansion geht also in eine nächste Runde. Ob Amazon in Zukunft auch mit eigenen Maschinen in Leipzig landen wird, ist noch unklar, denn Stellenausschreibungen für Piloten oder Wartungsmitarbeiter lassen sich bislang nicht finden. Das primäre Ziel dürfte erst einmal eine Verbesserung der operationellen Abläufe beim Verladen der Sendungen sein, wie der Flughafen mitteilt.

Einem Bericht der KFW IPEX-Bank zufolge, versucht Amazon die Transportkosten in Europa zu senken, indem es mehr Kontrolle über sein Flugnetz erlangt, denn im internationalen Geschäft sind die Kosten für eine schnelle Lieferung weiterhin zu hoch. Den Berechnungen zufolge kann der Onlinegigant dadurch bis zu 30 Prozent einsparen und seine Lieferketten effizienter gestalten. Die Bank hält Amazon-Air nach DHL, UPS und FedEx nun für den viertgrößten Frachtfluglinien Betreiber der Welt.

