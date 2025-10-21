DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
Umsatz im Gastgewerbe sinkt im August

21.10.25 08:15 Uhr

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im August nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,4 Prozent und nominal 1,2 Prozent weniger umgesetzt als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,5 Prozent und nominal um 0,6 Prozent.

Im Juli verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juni nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 0,3 Prozent (vorläufiger Wert: 0,8 Prozent) und nominal 0,7 Prozent (vorläufiger Wert: 1,0 Prozent).

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August gegenüber Juli ein Umsatzminus von real 1,8 Prozent und nominal 1,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,7 Prozent und nominal um 1,5 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im August gegenüber Juli real um 0,6 Prozent und nominal um 0,2 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,7 Prozent und nominal um 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 02:16 ET (06:16 GMT)