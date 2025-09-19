DAX23.598 +1,0%ESt505.417 +0,9%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,58 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Umsatz im Gastgewerbe steigt im Juli

18.09.25 08:29 Uhr

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 0,8 Prozent und nominal 1,0 Prozent mehr umgesetzt als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,7 Prozent und nominal um 0,6 Prozent.

Im Juni verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Mai nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,9 Prozent (vorläufiger Wert: minus 2,5 Prozent) und nominal 2,4 Prozent (vorläufiger Wert: minus 3,9 Prozent).

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli gegenüber Juni ein Umsatzplus von real 1,2 Prozent und nominal 1,5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,9 Prozent und nominal um 1,7 Prozent.

In der Gastronomie verzeichnete der Umsatz im Juli gegenüber Juni einen Anstieg von real 1,0 Prozent und nominal 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz real um 4,1 Prozent und nominal um 0,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)