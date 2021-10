CIMIC-Firmen an Autobahnprojekt beteiligt

Die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria schloss jetzt mit dem Spark-Konsortium die entsprechenden Verträge für das als Public-private Partnership angelegte Vorhaben, wie die Hochtief-Tochter CIMIC mitteilte.

Der Umsatzanteil der CIMIC-Gesellschaften beläuft sich auf 3,8 Milliarden des insgesamt 11,1 Milliarde australische Dollar teuren Projekts. Der Bau der Schnellstraße, die in Melbourne zwei Ringstraßen verbindet, soll noch in diesem Jahr beginnen und 2028 fertiggestellt werden. Anschließend wird das Konsortium sie 25 Jahre lang betreiben. Das Gros der Umsätze fließe aber in der Bauphase, so CIMIC.

