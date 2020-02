QIAGEN-Aktie klettert: QIAGEN übertrifft eigene Gewinnprognose und will weiter wachsen

Für 2020 strebt das Unternehmen ein weiteres Wachstum an.

Im vierten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 3 Prozent auf 413,5 Millionen US-Dollar. Währungsbereinigt entsprach das wie im Gesamtjahr einem Plus von 4 Prozent.

Operativ fiel der Gewinn im Schlussquartal zwar um 9 Prozent auf 80 Millionen Dollar. Bereinigt schaffte QIAGEN bei dieser Kennziffer aber einen Anstieg um 16 Prozent. Das Konzernergebnis fiel um ein Viertel auf 44,9 Millionen Euro, bereinigt legte es jedoch um 18 Prozent zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 20 Prozent auf 48 Cent.

Im Gesamtjahr schaffte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von wechselkursbereinigt 1,46 Dollar, ein Plus von 9 Prozent. Das war besser als im Herbst mit 1,43 bis 1,44 Dollar angekündigt.

Obwohl derzeit eine Zunahme der weltweiten Nachfrage nach Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für die Untersuchung von Infektionskrankheiten auf das Coronavirus zu beobachten sei, bleibe QIAGEN vorsichtig und habe dies angesichts der Unsicherheiten und Störungen der makroökonomischen Geschäftstrends in China nicht in den Ausblick für 2020 aufgenommen. QIAGEN will den Umsatz 2020 wechselkursbereinigt um 3 bis 4 Prozent steigern. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie soll währungsbereinigt um 7 Prozent auf 1,52 bis 1,54 Dollar zulegen.

Die QIAGEN-Aktie gewinnt am Mittwoch im XETRA-Handel aktuell starke 7,16 Prozent auf 32,63 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: QIAGEN