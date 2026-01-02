DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.786 +0,1%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
UN-Chef Guterres alarmiert über Eskalation in Venezuela

03.01.26 18:35 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts der jüngsten Eskalation in Venezuela und der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär, alarmiert gezeigt. Die Entwicklungen stellten einen gefährlichen Präzedenzfall dar und hätten potenziell weitreichende Folgen für die Region, erklärte ein UN-Sprecher.

Guterres betonte die Notwendigkeit der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta und äußerte Sorge, dass diese Grundsätze nicht gewahrt worden seien. Zugleich rief er alle Akteure in Venezuela zu einem inklusiven Dialog unter Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit auf./hae/DP/he