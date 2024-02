Unerwarteter Profit

Block, die Muttergesellschaft von Square und Cash App, überraschte die Anleger am Donnerstagabend mit einem unerwarteten Gewinn im vierten Quartal. Anleger schickten das Papier an der NASDAQ daraufhin weit ins Plus.

• Unerwarteter Gewinn im vierten Quartal

• Zuversichtliche Prognose

• Wachstum im Blick



Block überrascht im vierten Quartal 2023 mit Gewinn

Im vierten Quartal erzielte Block einen Nettoertrag von 10 Millionen US-Dollar bzw. 2 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 541 Millionen US-Dollar bzw. 93 Cent pro Aktie in den Büchern. Zwar hatten Experten im Vorfeld erwartet, dass Block sein Minus abbauen kann, hier wurde jedoch ein Verlust je Aktie von 1 Cent veranschlagt. Dass der Zahlungsdienstleister es sogar knapp auf grünes Terrain schafft, hatten die Analysten nicht erwartet. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 45 Cent pro Aktie, was unter den Erwartungen der Strategen von 0,58 US-Dollar lag. Gleichzeitig meldete Block auch 562 Millionen US-Dollar an bereinigtem Ebitda, was über der Konsensansicht von 448 Millionen US-Dollar lag.

Im Gesamtjahr 2023 verbuchte Block einen Bruttogewinn in Höhe von 7,50 Milliarden US-Dollar, wobei 3,1 Milliarden US-Dollar davon der Zahlungstochter Square angerechnet wurden. Der Cash App wurden hingegen 4,32 Milliarden US-Dollar zuteil.

Ausblick auf erstes Quartal 2024

Auch auf das derzeit laufende erste Jahresviertel 2024 gab Block einen Ausblick. So erwartet das Unternehmen einen Bruttogewinn zwischen 2,00 Milliarden und 2,02 Milliarden US-Dollar, sowie ein bereinigtes Ebitda zwischen 570 Millionen und 590 Millionen US-Dollar. Dies liegt über den Erwartungen der auf FactSet genannten Analysten.

Für das Geschäftsjahr 2024 gab Block eine "initiale" Prognose heraus, die einen Bruttogewinn von mindestens 8,65 Milliarden US-Dollar vorsieht. Außerdem geht man von mindestens 2,63 Milliarden US-Dollar an bereinigtem Ebitda aus. Analysten hatten zuvor 8,75 Milliarden bzw. 2,40 Milliarden US-Dollar veranschlagt.

Wachstum im Blick

"Die treibende Kraft ist das anhaltende Wachstum des Geschäfts in großem Maßstab", erklärte Chief Financial Officer Amrita Ahuja nach der Zahlenvorlage gegenüber "MarketWatch". Für die beiden Dienste Square und Cash App erwartet Ahuja jedoch unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten. "Für das Ökosystem Cash App erwarten wir ein schnelleres Wachstum als für Square, wobei sich das Wachstum ab 2023 abschwächen wird, da wir Preisänderungen und andere Initiativen zur Verbesserung unserer Kostenstruktur umsetzen", so die Finanzchefin im Earnings Call. "Mit Blick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus konzentrieren wir uns darauf, das Engagement durch Produktakzeptanz und Produktgeschwindigkeit zu steigern."

Block-Aktie springt an der NYSE an

Der unerwartete Gewinn im vierten Quartal kam bei den Anlegern des von Twitter-Gründer Jack Dorsey geleiteten Unternehmens sehr gut an: Im Handel an der NYSE steigt die Block-Aktie am Freitag zeitweise um 19,95 Prozent auf 81,52 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verlor das Papier jedoch bereits 12,14 Prozent. Die Anleger dürften sich über die jüngsten Kursgewinne also freuen.

Redaktion finanzen.net