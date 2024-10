Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 48,55 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 48,55 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 48,75 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,42 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.011.344 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,19 Prozent.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 47,34 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

