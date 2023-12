Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 37,87 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 37,87 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 37,90 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,76 GBP. Zuletzt wechselten via London 61.568 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,38 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,19 GBP fiel das Papier am 30.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,90 GBP aus.

Am 26.10.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Unilever-Aktie.

