Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 46,75 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 46,75 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 46,71 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,89 GBP. Bisher wurden heute 785.795 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,49 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 47,11 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

