Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Freitagvormittag fester

So entwickelt sich Unilever

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 48,26 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 48,26 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 48,33 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,14 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.572 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 48,33 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 23,74 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,51 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

