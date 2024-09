Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 49,26 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 49,26 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,34 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,14 GBP. Zuletzt wurden via London 615.739 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,54 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,57 Prozent. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,64 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

