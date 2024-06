Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag fester

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 43,14 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 43,14 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 43,21 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,07 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 144.941 Stück.

Am 24.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,56 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 17,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,71 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,92 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

