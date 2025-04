Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern sei über eine niedrig liegende Messlatte gekrochen, lautete das erste Fazit des Analysten Callum Elliott am Donnerstag. Es stelle sich jedoch die Frage, ob und wie Unilever am Ausblick festhalten könne, wenn die Tochter Hindustan Unilever das Margenziel senke./bek/nas

