Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,24 GBP zu.

Das Papier von Unilever legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 49,24 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,36 GBP an. Mit einem Wert von 49,35 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 52.742 Unilever-Aktien.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,54 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 0,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 25,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

