Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 40,55 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,55 GBP zu. Bei 40,67 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 40,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 318.442 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 10,57 Prozent Luft nach oben. Bei 37,98 GBP erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,75 GBP angegeben.

Unilever gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.750,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unilever einen Umsatz von 13.782,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,63 EUR je Unilever-Aktie.

