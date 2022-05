Unilever Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Unilever

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 43,32 EUR. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,31 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 313 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2021 auf bis zu 51,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 15,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,40 EUR fiel das Papier am 11.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,94 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,98 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 28.04.2022 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 13.782,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

