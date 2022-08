Unilever Aktie News: Unilever am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Unilever-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 47,47 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 47,17 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.009 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 49,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 3,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,86 GBP an.

Unilever gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 13.782,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

