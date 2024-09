Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel kam die Unilever-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 49,54 GBP.

Mit einem Kurs von 49,54 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 49,61 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,33 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 49,41 GBP. Zuletzt wechselten via London 849.443 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 49,61 GBP markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 34,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,64 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Unilever-Aktie höher: Unilever prüft wohl Verkauf von Hautpflegemarken