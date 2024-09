Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 49,51 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 49,51 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 49,41 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 49,41 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 70.431 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 49,61 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 25,66 Prozent sinken.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Unilever-Aktie höher: Unilever prüft wohl Verkauf von Hautpflegemarken