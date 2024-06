Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 43,81 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 43,81 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,11 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 43,97 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 805.603 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,11 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,92 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,80 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,80 Mrd. EUR.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,75 EUR fest.

