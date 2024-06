Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,98 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 43,98 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,11 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 43,97 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.046 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 44,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2024). Mit einem Zuwachs von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,92 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

