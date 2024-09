Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag auf grünem Terrain

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 49,76 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 49,76 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 49,80 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,56 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 855.205 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,80 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 26,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,64 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

