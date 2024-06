Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 43,76 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 43,76 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,77 GBP zu. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 43,56 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 43,71 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 491.838 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,11 GBP. Dieser Kurs wurde am 05.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

