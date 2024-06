Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 43,83 GBP.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 43,83 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,87 GBP an. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 43,56 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 43,71 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 949.940 Aktien.

Am 05.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,11 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 19,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,92 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

