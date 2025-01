Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 44,87 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 44,87 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,98 GBP zu. Bei 44,23 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 675.200 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 17,97 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 46,18 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

