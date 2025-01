Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Kurs der Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,28 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 44,28 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,23 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,23 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 88.278 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 13,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Abschläge von 16,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,18 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Montagnachmittag im Aufwind