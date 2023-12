Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Unilever im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 38,06 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 38,06 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 38,11 GBP. Bei 37,96 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 216.594 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 15,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,19 GBP. Dieser Wert wurde am 01.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 2,29 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 43,90 GBP.

Am 26.10.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.739,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

