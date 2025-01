Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 45,84 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 45,84 GBP. Bei 45,96 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,87 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 384.652 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,72 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,49 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Unilever dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Montagnachmittag im Aufwind