Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 44,56 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 44,56 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 44,51 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 44,79 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 191.193 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 12,97 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,24 GBP angegeben.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Aktie aus.

