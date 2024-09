Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Mittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 49,97 GBP nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 49,97 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 49,98 GBP. Bei 49,92 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 28.516 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2024 markierte das Papier bei 49,98 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 46,64 GBP angegeben.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

