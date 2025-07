Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 44,68 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,68 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 44,73 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,68 GBP. Bisher wurden heute 62.739 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,24 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Aktie aus.

