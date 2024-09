Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 49,84 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 49,84 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,00 GBP. Bei 49,99 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 130.067 Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 26,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 46,64 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Unilever-Aktie.

