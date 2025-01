Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 45,35 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 45,35 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 45,35 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,90 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,06 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226.044 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 23,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,49 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

