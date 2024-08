Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Wert von 47,16 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 47,16 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Unilever-Aktie legte bis auf 47,35 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 46,99 GBP. Bei 47,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 648.859 Stück.

Am 06.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 21,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,64 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

