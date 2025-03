Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag stabil

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 45,25 GBP.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 45,25 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,50 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 45,24 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,40 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 70.869 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,30 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 17,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagmittag fester