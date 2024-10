Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 48,02 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Unilever-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 48,02 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 48,02 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 47,93 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,95 GBP. Bisher wurden via London 50.188 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,34 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

