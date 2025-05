Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 45,37 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 45,37 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,30 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,31 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.651 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 31.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,16 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 GBP an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

