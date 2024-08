Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,65 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,65 GBP nach oben. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 47,73 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,49 GBP. Bisher wurden heute 312.410 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 49,20 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag fester

Börse Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge

Anleger in Habachtstellung: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell