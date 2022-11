Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag im Plus

Um 09:22 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,18 EUR nach oben. Die Unilever-Aktie legte bis auf 46,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.240 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2022 bei 48,47 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 4,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 17,20 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 41,41 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 27.10.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.800,00 EUR – ein Plus von 17,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.451,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,59 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Deo, Eis und Waschmittel: Hinter diesen Produkten steckt Unilever

Unilever-Aktie unentschlossen: Unilever mit starkem dritten Quartal - Umsatzprognose erhöht

Unilever-Aktie legt zu: Vorstandschef Jope will Ende 2023 ausscheiden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com