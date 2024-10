Aktie im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Mittag Boden gut

16.10.24 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 48,72 GBP.

Wer­bung

Das Papier von Unilever konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 48,72 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 48,99 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,65 GBP. Zuletzt wurden via London 999.611 Unilever-Aktien umgesetzt. Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 24,46 Prozent wieder erreichen. Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,34 GBP angegeben. Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Unilever-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie STOXX-Handel STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels leichter Unilever-Aktie dennoch rot: Unilever schließt Verkauf des Russland-Geschäfts ab Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com