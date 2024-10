Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,47 GBP an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 48,47 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 48,75 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 48,04 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 48,70 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 432.297 Aktien.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,86 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 24,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,34 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

