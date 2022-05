Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Unilever-Aktie gab im XETRA-Handel um 19.05.2022 16:22:00 Uhr um 5,4 Prozent auf 40,45 EUR nach. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 40,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.397 Unilever-Aktien.

Bei 51,09 EUR markierte der Titel am 17.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 20,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,40 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,66 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,21 GBP an.

Unilever gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.782,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 26.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 20.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

